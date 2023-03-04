Общество 04 марта 2023, 01:53 Земельные участки под частные дома подорожали с начала года в России «Известия»: цена на земельные участки под жилое строительство выросла на 15% с начала года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Земельные участки под застройку жилья подорожали на 15% с начала года в связи с ажиотажным спросом на частные дома. Активному строительству способствует расширение льготные ипотечных программ, сообщили «Известия».

По прогнозам экспертов, к лету стоимость частного жилья может вырасти еще на 10-15%. Особенно активно, считают специалисты, будут скупаться участки без обременений, проблем с документами и видом разрешенного использования.

Реклама

Потребность населения жить за городом становится более выраженной с учетом того, что возможностей для этого становится больше. Пик спроса на земельные участки под ИЖС был зафиксирован в феврале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 40%. В итоге цены на землю стали расти, самые востребованные варианты подорожали на 15%.

Реклама

Участники рынка считают, что дальнейшее повышение цен на земельные участки произойдет в апреле, но будет напрямую зависеть от динамики спроса.

На сегодня на ИЖС распространяются все существующие льготные ипотечные программы. Принят закон, позволяющий девелоперам строить частные дома по тем же правилам, что и многоэтажки. Так, по программе семейной ипотеки сегодня можно построить дом в Подмосковье с отделкой площадью 150 квадратных метров за 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 4,3 миллиона земельных участков стоят на учете в Едином государственном реестре недвижимости.