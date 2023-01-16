Общество 16 января 2023, 17:06 Земельные льготы призвали распространить на семьи героев России и полных кавалеров ордена Славы Депутат Чаплин: земельные льготы стоит распространить на семьи героев России РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект о расширении земельных льгот для героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы. Инициатива принадлежит «Единой России», рассказал депутат Никита Чаплин.

Право на бесплатный земельный участок хотят разрешить передавать по наследству женам, детям и родителям Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Пока что льготой Герои могут воспользоваться только лично.

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«Очень важно, чтобы в случае, когда звание Героя или орден Славы присваивают посмертно, семья могла воспользоваться всеми права и претендовать на земельный участок», — пояснил Чаплин.

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Еще одним важным нововведением станет расширение функционала самого участка. Благодаря инициативе появится возможность использовать землю не только под постройку дома, для ведения садоводства или личного подсобного хозяйства, но и для фермерской деятельности.

«Для семей, которые потеряли кормильца, это будет дополнительной помощью», — подчеркнул депутат.

С подачи «Единой России» также ввели кредитные каникулы и установили мораторий на пени за жилищно-коммунальные услуги. А период службы в армии по призыву теперь учитывают при назначении досрочной пенсии.

«Наши бойцы и их семьи должны быть социально защищены. „Единая Россия“ на законодательном уровне гарантировала мобилизованным сохранение рабочих мест», — заметил Чаплин.

Он напомнил о ранее принятом законе о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий. На них распространили все меры социальной поддержки. Статусом ветерана боевых действий наделят и гражданских лиц, выполняющих задачи СВО.

«Работа по мерам поддержки обязательно будет продолжена», — заключил Чаплин.