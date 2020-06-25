Зеленый мост через Мойку пообещали отремонтировать к декабрю

Сейчас на мосту монтируют железобетонную плиту. Строители открыли часть Зеленого моста, чтобы пешеходы не заходили на проезжую часть. Кроме того, переправа через речку обзавелась новой архитектурной деталью, которой раньше не было. Это ограждения у проезжей части, выкрашенные в изумрудный цвет.

«Все работы на объектах культурного наследия проводятся в соответствии с государственной историко-культурной экспертизой. Иначе не бывает. Отдельная экспертиза делается на проект работ. Что касается перил, то безопасность превыше всего», — рассказал почетный реставратор Санкт-Петербурга и член Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Петербурга Рафаэль Даянов.

Он напомнил, что в городе давно спорят о необходимости ограждений на Невском проспекте. Они нужны во избежание ДТП, чтобы машины не сбивали пешеходов на тротуаре.

«Ограждения хоть как-то могут помочь. Сначала нужно ограждать и охранять, а потом говорить про эстетику», — добавил Даянов.

Ремонт моста начался в 2018 году. Строители должны были устранить сколы и трещины на облицовке устоев и сходах моста, установить новые металлоконструкции, а также залатать выбоины и трещины на тротуарах.

Первый тендер на ремонт Зеленого моста прошел в июле 2018 года. Тогда аукцион на капитальный ремонт признали несостоявшимся, так как к окончанию срока приема документов организаторы не получили ни одной заявки. То же произошло и во второй раз. На ремонт моста нужно было выделить 493,6 миллиона рублей. В итоге СПб ГБУ «Мостотрест» провел еще два аукциона на капремонт Зеленого моста. Имя подрядчика объявили в мае 2019 года — АО «ПО «Возрождение».