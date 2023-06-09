Общество 09 июня 2023, 12:14 Зеленые облигации Москвы получили наивысший кредитный рейтинг Министр правительства Москвы Зяббарова: зеленым облигациям столицы присвоили рейтинг ААА РИА «Новости»

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Зеленым облигациям столицы присвоили наивысший кредитный рейтинг рейтинг ААА, сообщила министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, зеленые облигации Москвы стали доступным и безрисковым финансовым инструментом с доходностью, сопоставимой с депозитами крупных российских банков. Город гарантировал исполнение обязательств перед инвесторами и всегда готов выкупить ценные бумаги с сохранением начисленного дохода.

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Приобрести зеленые облигации Москвы смогут только физические лица на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Ценные бумаги разместили в объеме двух миллиардов рублей сроком на два года. Ставка купонного дохода составила 8,5 процента годовых.

Средства, полученные от продажи зеленых облигаций Москвы, направят на замену дизельных автобусов на экологически чистые электробусы, что позволит снизить объемы выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу столицы.

Таким образом, инвесторы смогут получить доход и в то же время сделать вклад в экологию города, не рискуя вложенными средствами.