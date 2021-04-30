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    30 апреля 2021, 13:00

    «Зеленые» облигации Москвы признали соответствующими международным стандартам

    Анастасия Аброськина, Ирина Журавлева

    Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 30 апреля подготовило независимое заключение о соответствии 74-й серии облигаций правительства Москвы «зеленым» принципам. Оно подтвердило и то, что проекты, финансируемые ими, соответствуют международным стандартам в сфере экологии.

    «Зеленые» облигации Москвы признали соответствующими международным стандартам

    Это заключение стало независимой оценкой, необходимой для подтверждения статуса «зеленых» облигаций по международным стандартам. Основываясь на такой оценке, облигации признаются «зелеными» Международной ассоциаций рынков капитала — ICMA.

    Ранее, 29 апреля, комитет ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» согласно национальному стандарту «зеленого» финансирования России.

    Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что в последние годы во всем мире практика выпуска «зеленых» и других облигаций устойчивого развития стремительно развивается.

    Выпуск „зеленых“ облигаций Москвы отражает повышение внимания властей и жителей к тому, чтобы развитие города было устойчивым, а также экологически эффективным

    Владимир Ефимов.

    Он добавил, что только по итогам прошлого года мировой рынок ESG-финансирования превысил триллион долларов.

    «Мы изучили опыт городов и стран, выпускающих облигации устойчивого развития, и считаем тенденцию целевых заимствований абсолютно правильной. Привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, на экологические проекты. Мы убеждены, что „зеленые“ облигации будут полезны и городу, и его жителям», — добавил Владимир Ефимов.

    По его словам, выход Москвы как крупного эмитента может значительно повысить объем «зеленых» облигаций в обращении и интерес инвесторов к данному инструменту, стать своего рода драйвером рынка.

    «Размещение первого выпуска классических облигаций 27 апреля сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов. И мы полагаем, что „зеленые“ облигации будут еще более востребованными, а это станет стимулом для развития российского рынка устойчивого финансирования», — отметил Ефимов.

    Дополнительным подтверждением статуса будет включение «зеленых» облигаций Москвы в сектор устойчивого развития московской биржи. Изменения, необходимые для включения «зеленых» облигаций регионов России и муниципалитетов в сектор устойчивого развития, прорабатывает Московская биржа.

    Объем 74-го выпуска составляет 70 миллиардов рублей, а номинал облигаций — тысяча рублей. Срок обращения — семь лет.

    Дата начала размещения облигаций — 27 мая. Первое размещение облигаций будет осуществлено в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций.

    Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств город направит на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей: замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.