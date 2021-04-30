«Зеленые» облигации Москвы признали соответствующими международным стандартам

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 30 апреля подготовило независимое заключение о соответствии 74-й серии облигаций правительства Москвы «зеленым» принципам. Оно подтвердило и то, что проекты, финансируемые ими, соответствуют международным стандартам в сфере экологии.

Это заключение стало независимой оценкой, необходимой для подтверждения статуса «зеленых» облигаций по международным стандартам. Основываясь на такой оценке, облигации признаются «зелеными» Международной ассоциаций рынков капитала — ICMA.

Ранее, 29 апреля, комитет ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» согласно национальному стандарту «зеленого» финансирования России.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что в последние годы во всем мире практика выпуска «зеленых» и других облигаций устойчивого развития стремительно развивается.

Выпуск „зеленых“ облигаций Москвы отражает повышение внимания властей и жителей к тому, чтобы развитие города было устойчивым, а также экологически эффективным Владимир Ефимов.

Он добавил, что только по итогам прошлого года мировой рынок ESG-финансирования превысил триллион долларов.

«Мы изучили опыт городов и стран, выпускающих облигации устойчивого развития, и считаем тенденцию целевых заимствований абсолютно правильной. Привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, на экологические проекты. Мы убеждены, что „зеленые“ облигации будут полезны и городу, и его жителям», — добавил Владимир Ефимов.

По его словам, выход Москвы как крупного эмитента может значительно повысить объем «зеленых» облигаций в обращении и интерес инвесторов к данному инструменту, стать своего рода драйвером рынка.

«Размещение первого выпуска классических облигаций 27 апреля сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов. И мы полагаем, что „зеленые“ облигации будут еще более востребованными, а это станет стимулом для развития российского рынка устойчивого финансирования», — отметил Ефимов.

Дополнительным подтверждением статуса будет включение «зеленых» облигаций Москвы в сектор устойчивого развития московской биржи. Изменения, необходимые для включения «зеленых» облигаций регионов России и муниципалитетов в сектор устойчивого развития, прорабатывает Московская биржа.

Объем 74-го выпуска составляет 70 миллиардов рублей, а номинал облигаций — тысяча рублей. Срок обращения — семь лет.

Дата начала размещения облигаций — 27 мая. Первое размещение облигаций будет осуществлено в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций.

Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств город направит на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей: замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.