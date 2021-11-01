Российские банки намерены снизить ставки на «зеленую» ипотеку

Крупнейшие банки планируют запуск льготной «зеленой» ипотеки. Ее разработкой уже занимаются в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом.РФ». Об этом газете «Известия» рассказали представители этих кредитных организаций.

Первым в сентябре 2021 года экоипотеку ввел ВТБ с дисконтом в 1,6 процентных. пункта. (п.п.) к базовой ставке для жилищных ссуд при покупке недвижимости в новых домах со значением энергоэффективности А++.

По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгения Шитикова, запуск подобных скидок для клиентов простимулирует отрасль жилищного строительства, а также приведет к росту ипотечных портфелей кредитных организаций.

Господдержка, как при этом уверены банки, могла бы значительно повысить спрос на «зеленую» ипотеку.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что по таксономии «зеленых» проектов, такая недвижимость должна соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в сфере экологичного строительства.

Подъем ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% привел к пересмотру российскими банками условий по ипотечному кредитованию. По данным РБК, стоимость обслуживания ипотеки уже подняли в Россельхозбанке и Металлинвестбанке. Их примеру готовятся последовать и другие участники рынка.