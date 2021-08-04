Зеленскому разрешили приехать в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым как обычный турист, заявил первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс. Но перед этим, по его словам, политик должен будет публично отказаться от своих «националистических замашек» на этот российский регион.

По мнению Фикса, при соблюдении таких условий Зеленскому можно позволить приехать на полуостров, раз он говорит, что сильно по скучает по Крыму и любит его. Но визит должен быт именно частный, пояснил парламентарий в беседе с РИА «Новости»

«Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — добавил Фикс.

Он отметил, что Зеленский — талантливый юморист, но безграмотный политик, которому следовало бы ответственно относиться к трактовкам истории, чтобы знать, что Крым никогда не был украинским.

Накануне Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что считает Крым своей землей, потому что он там жил, ел крымские рапаны и любит этот полуостров. По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины — это вопрос времени.