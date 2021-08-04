facebook_pixel
    04 августа 2021, 08:55

    Зеленскому разрешили приехать в Крым

    Ольга Назаркина

    Президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым как обычный турист, заявил первый вице-спикер крымского Госсовета Ефим Фикс. Но перед этим, по его словам, политик должен будет публично отказаться от своих «националистических замашек» на этот российский регион.

    Зеленскому разрешили приехать в Крым

    По мнению Фикса, при соблюдении таких условий Зеленскому можно позволить приехать на полуостров, раз он говорит, что сильно по скучает по Крыму и любит его. Но визит должен быт именно частный, пояснил парламентарий в беседе с РИА «Новости»

    «Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — добавил Фикс.

    Он отметил, что Зеленский — талантливый юморист, но безграмотный политик, которому следовало бы ответственно относиться к трактовкам истории, чтобы знать, что Крым никогда не был украинским.

    Накануне Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что считает Крым своей землей, потому что он там жил, ел крымские рапаны и любит этот полуостров. По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины — это вопрос времени.