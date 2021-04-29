Зеленскому предложили назначить встречу Путину в Крыму

Украинцы считают, что президенту их страны Владимиру Зеленскому стоит назначить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму. Это помогло бы поднять рейтинги главе украинского народа.

В случае такой встречи, по мнению украинского портала depo.ua, Владимир Зеленский мог бы заявить, что Крым — это Украина. Это помогло бы поднять рейтинги после скандала с введением санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука.

При этом автор статьи заявил, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а выберет нейтральную территорию.

Ранее Зеленский в интервью итальянскому изданию отметил, что встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. По его мнению, эта территория устроила бы обоих лидеров соседних стран. Изначально Зеленский предлагал встретиться в Донбассе. Поиск мест встречи украинского лидера с российским начал смешить украинцев. После предложения переговоров в Ватикане украинские пользователи предложили перенести встречу в любой «Макдональдс». Украинская журналистка Светлана Крюкова в шутку предложила в Telegram организовать встречу в Антарктиде, на Галапагосских островах или острове Пасхи