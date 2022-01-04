Бывший депутат Рады сравнил Зеленского с отребьем

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда вызывают у народа «стыд за нацию». Об этом сообщил в эфире канала «Наш» бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Он заявил, что Зеленский способствовал поднятию «из грязи в князи» тех людей, которые не предназначены для этой роли.

«Всегда называлась правящая элита, потому что это были лучшие. Сейчас во власть пришло отребье», — заявил Мураев. Политик уточнил, что править страной должны люди, которые доказали своим добросовестным трудом, что имеют на это право.

Мураев напомнил, что Украина не ассоциируется с Зеленским или бывшим президентом Петром Порошенко. Однако мнение о стране будет складываться по делам тех парламентариев, которые в настоящий момент являются властью, сообщила «Газета.ru».

«Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию [останутся]», — посетовал Мураев.

Ранее общественный деятель Сергей Марков рассказал, что Зеленский и его команда служат западным странам в лице США, Великобритании и Канады.