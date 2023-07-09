Общество 09 июля 2023, 08:59 Зеленского призвали привлечь к ответственности за диверсии в Крыму Глава парламента Крыма Константинов сообщил о планах привлечь Зеленского к ответственности РИА «Новости»

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Президента Украина Владимира Зеленского необходимо привлечь к ответственности за теракты и диверсии в Крыму. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

По его словам, помимо причиненного материального ущерба, власти Крыма сделают акцент на убийства и террористические атаки на территории полуострова, которые совершил киевский режим.

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«Речь идет о подрывах железнодорожных путей, работе диверсионно-разведывательных групп и атаках беспилотников», — отметил глава парламента.

Константинов подчеркнул, что Зеленский и все причастные к диверсиям и терактам должны ответить за свои деяния.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что атаку на Крымский мост осенью 2022 года совершили боевики ВСУ. Она отметила, что эта мера была необходима для срыва логистики.