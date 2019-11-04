Зеленского попытались свергнуть на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может быть лишен власти и свергнут с поста. Нашелся и повод для этого: разведение вооруженных сил в Донбассе, которым недовольны украинские радикалы.

Елена Лукаш, бывший министр юстиции Украины, занимавшая этот пост при президенте Януковиче в кабинете главы правительства Николая Азарова, констатировала, что отдельные украинские политики пытаются лишить власти действующего украинского президента. Для этого они пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе, заявила она в эфире украинского телеканала «112».

«Раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция», — заявила Лукаш.

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Она подчеркнула, что при этом обычные украинцы переживают за ситуацию в стране. Вместе с тем у отдельных сил «путь к миру», намеченный на Украине, остается непопулярным и не находит поддержки. Его называют «капитуляцией». Лукаш призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.

Лукаш вместе с тем отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.