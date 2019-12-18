Зеленского обвинили в абсолютной глупости из-за поправок по Крыму

«Это абсолютная глупость. Он в очередной раз, мы уже заметили, опускает свой рейтинг везде на Украине. Крым всегда был российским. Он по большому счету всегда был очень важным связующим политическим моментом для русских и русского мира. Украина является частью этого русского мира. И Крым, и Севастополь заслужили все свои статусы своими героическими действиями по защите суверенитета нашего государства. Поэтому это крайне важно», — заявил Чернышов.

Зеленский может рассматривать Крым как территорию с любым статусом, какой ему заблагорассудится, добавил парламентарий. По мнению Чернышова, заявления Зеленского для крымчан никакого эффекта не имеют.

«Крым — это российская территория, Севастополь — это русская земля. Мы наделили Севастополь статусом города федерального значения. А Республика Крым является отдельным субъектом со всеми правами и возможностями», — заключил депутат.

Зеленский в предложенных им поправках в Конституцию Украины упомянул Крым как часть Украины, но ничего не написал о Севастополе — городе, который, согласно действующей сейчас Конституции страны, наделен «особым статусом». Таким образом, инициатива украинского главы, если она будет принята, формально лишит Севастополь этого особого положения. Другое дело, что со своей инициативой Зеленский изрядно запоздал: Крым вместе с Севастополем вошел в состав России в 2014 году в результате всенародного волеизъявления. Как заметил ранее президент России Владимир Путин, вопрос с Крымом закрыт навсегда.