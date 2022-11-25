Эксклюзив 25 ноября 2022, 13:54 Зеленский усилил призыв в русскоязычных областях Украины ради электората на западе страны Аналитик Колчин: мобилизация в русскоязычных областях Украины сыграет против Зеленского Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Власти Украины активизировали мобилизационную кампанию в русскоязычных областях страны, преследуя сразу несколько внутриполитических целей, заявил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Президент страны Владимир Зеленский и его окружение формируют почву для дальнейшей нацификации и милитаризации украинского государства.

Колчин обратил внимание, что мобилизационная кампания почти не затрагивает западные области Украины, и это не случайно. Защита населения и мужчин призывного возраста в этих регионах гарантирует Зеленскому сохранение поддержки и создание крепкого электорального ядра.

Реклама

Кроме того, по словам эксперта, власти Украины таким образом стремятся сохранить и усилить идеологическое основание для дальнейшей нацификации и милитаризации страны. При этом наращивание призыва в русскоязычных областях, напротив, способствует цели Зеленского по уменьшению населения регионов, которые представляют для него электоральную угрозу, отметил политолог.

Реклама

«А в общеидеологической картине Украины они (жители таких областей — прим. ред.) считаются людьми второго сорта. Также высокие потери среди жителей этих регионов, по мнению офиса Зеленского, должны оттолкнуть их от Русского мира», — сказал Колчин.

Политолог обратил внимание, что именно военнослужащие с Западной Украины чаще выражают недовольство действиями командования ВСУ, демонстрируют неготовность сражаться, хотя и являются носителями наиболее радикальных и русофобских идей.

«В дальнейшем подобные тенденции могут только усиливаться, потому что офис Зеленского демонстрирует все более противоречивые и нерациональные решения. И решение об активизации призыва именно в восточных регионах может сыграть в итоге против него и настроить эти области против киевского режима», — заключил Колчин.