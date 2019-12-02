Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным с бегом на беговой дорожке: и калории теряешь, а все равно остаешься на месте.

Свое понедельничное обращение к нации Зеленский записал в спортзале, как раз во время потери калорий. Ролик записан в тот момент, когда глава государства тренируется на беговой дорожке. Президент заявил, что без диалога с российским лидером нельзя прекратить войну в Донбассе.

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«Говорят: а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — привел образное сравнение Зеленский.

Также глава украинского государства призвал соотечественников, доверивших ему пост президента, перестать обращать внимание на тех политиков, которые «уже как политики умерли». Кроме того, украинский президент пообещал, что на встрече нормандской четверки постарается обойтись без «зрады» («предательства», — укр.).