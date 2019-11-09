Зеленский решил научить журналистов писать новости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать комплекс мер, устанавливающий стандарты для новостей, регулирующий борьбу с фейками и запрещающий россиянам владеть украинскими СМИ.

Как сказано в пункте 7 указа «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», украинскому правительству поручено до 31 декабря 2019 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ.

В частности, следует до конца текущего года представить на суд депутатов положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения. Кроме того, в указе прямо сказано о необходимости «запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа на Украине», — перечислено в указе.

Под «государством-агрессором», согласно документу, снова подразумевается Россия. Иными словами, после передачи власти от Порошенко к Зеленскому воинственная риторика насчет России осталась прежней, несмотря на периодические заявления Зеленского о желании принести мир на Украину.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский ранее подчеркивал, что правительство разрабатывает законопроекты, регулирующие информационное пространство. Согласно готовящимся инициативам, будет ужесточена ответственность за фейковые новости.