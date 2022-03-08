Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий

Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из миссий для усиления армии. С таким сообщением выступили в Верховной раде.

«Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира. Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии», — говорится в сообщении.

Как уточнило РИА «Новости», ранее Верховная рада Украины поддержала еще один принятый Зеленским закон — о всеобщей мобилизации. Также ужесточено наказание в стране за мародерство, диверсии и государственную измену. Кроме того, на Украине разрешили забирать имущество российских компаний, которые действуют на украинской территории.

Мобилизация на Украине проводится с 25 февраля. Она продлится до 90 суток во всех областях страны. Решение о национализации имущества компаний из России будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны по просьбе правительства.