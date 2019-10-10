Зеленский назвал условия встречи с Путиным

«„Нормандский формат“ и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — заявил президент Украины.

Таким образом, Зеленский заявил не столько о необходимости встречи с российским главой, сколько об условиях, при которых на Украине прекратится война. Первое условие — реализация договоренностей, заключенных в «нормандском формате», а если это не сработает, то второе — личная встреча с президентом Путиным.

Ранее в рамках этого же пресс-марафона Зеленский подчеркнул, что его главная миссия на посту президента Украины — установить мир в стране. «Какого Зеленского выбрали, таким он и остался. Я такой человек», — подчеркнул украинский глава.

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На встречу с Зеленским в рамках объявленного пресс-марафона аккредитовали приблизительно 300 журналистов. Некоторые заявки вернули с отказом, объяснив, что существует некий «тайминг».

Всего встреча с представителями СМИ продлится, по замыслу организаторов, до 10 часов. Встреча проходит в неформальной обстановке за небольшим накрытым столом.