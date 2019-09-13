Зеленский назвал условие выборов в ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, при которых на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут пройти выборы. Чтобы обеспечить волеизъявление жителей ЛДНР по украинским законам, нужно развести войска.

«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в „нормандском формате“, потому что это часть Минских договоренностей. Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в Минских договоренностях», — заявил Зеленский. Совместный с президентом Эстонии Керсти Кальюланд брифинг, в ходе которого прозвучали эти слова, транслировал в Facebook офис президента Украины.

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По словам Зеленского, вначале необходимо обменять людей. Потом развести войска. И только после этого можно будет говорить о местных выборах в Донбассе, которые могут пройти согласно украинскому законодательству и в украинском правовом поле.

«Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — подчеркнул украинский глава.