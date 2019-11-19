  • Зеленский назвал причину стройности «оппозиционной» Тимошенко

    19 ноября 2019, 13:50

    Алексей Сахаров

    Президент Украины Владимир Зеленский с иронией отозвался о политической позиции лидера БЮТ Юлии Тимошенко. Кроме того, глава государства позавидовал фигуре бывшего премьер-министра Украины — и понял, почему она так прекрасно выглядит.
    Зеленский назвал причину стройности «оппозиционной» Тимошенко

    По мнению Зеленского, в стране давно сложилась традиция: Тимошенко каждые пять лет переходит на сторону оппозиции «к действующему президенту, имитируя заботу о народе». Но Зеленскому хотелось бы быть «честным до конца, о чем он и написал в Facebook.

    «Посмотрите, как красива сейчас „оппозиция“. Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают „сладенького“», — иронично заметил Зеленский.

    Фракция Тимошенко «Батькивщина» перешла в оппозицию

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    Тимошенко объявила, что ее партия «Батькивщина» уходит в оппозицию. По словам экс-премьера страны, украинский президент, приняв закон о распродаже земли сельскохозяйственного назначения, перешел некие «красные линии».

    Уроженка Днепропетровска, 58-летняя Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в 2007–2010 годах, сменив на этом посту Виктора Януковича. Самый громкий ее поступок на этом посту — заключение газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сейчас Тимошенко работает в украинском парламенте.