Зеленский назвал причину стройности «оппозиционной» Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский с иронией отозвался о политической позиции лидера БЮТ Юлии Тимошенко. Кроме того, глава государства позавидовал фигуре бывшего премьер-министра Украины — и понял, почему она так прекрасно выглядит.

По мнению Зеленского, в стране давно сложилась традиция: Тимошенко каждые пять лет переходит на сторону оппозиции «к действующему президенту, имитируя заботу о народе». Но Зеленскому хотелось бы быть «честным до конца, о чем он и написал в Facebook.

«Посмотрите, как красива сейчас „оппозиция“. Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают „сладенького“», — иронично заметил Зеленский.

Фракция Тимошенко «Батькивщина» перешла в оппозицию Подробнее

Тимошенко объявила, что ее партия «Батькивщина» уходит в оппозицию. По словам экс-премьера страны, украинский президент, приняв закон о распродаже земли сельскохозяйственного назначения, перешел некие «красные линии».

Уроженка Днепропетровска, 58-летняя Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в 2007–2010 годах, сменив на этом посту Виктора Януковича. Самый громкий ее поступок на этом посту — заключение газовых контрактов с Россией в 2009 году. Сейчас Тимошенко работает в украинском парламенте.