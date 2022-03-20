Страны Запада в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты, когда долгие годы игнорировали невыполнение Украиной норм международного права. При этом за нарушения таких норм западная коалиция устроила вторжение в Ливию, заявил «360» сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин.

«Необходимо понимать, что Минские соглашения — это не только соглашения между действующими лицами, а именно между Украиной, ДНР и ЛНР. <…> После того как соглашения были подписаны, их закрепили решением Совета безопасности ООН. С этой минуты это стало нормой международного права», — напомнил эксперт.

По его мнению, заявления президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет их выполнять, можно трактовать именно как прямое и непосредственное издевательство над нормами международного права.

«И совсем за меньшее нарушение международных норм западная коалиция, опираясь на извращенное решение Совбеза ООН, начало операцию в Ливии», — отметил Дискин.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля заявил, что Россия всегда была заинтересована в реализации Минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса. Но власти Украины публично заявляли, что не будут исполнять эти договоренности.