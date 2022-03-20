«Зеленский думает, что он в кино». К чему приведет запрет оппозиционных партий на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского запретить работу оппозиционных партий на время военного положения приведет к расколу политической структуры страны. Такое мнение в эфире «360» высказала политолог Карина Ерчкова.

«Со стороны правящей партии Украины это (запрет работы оппозиционных партий — прим. ред.) был очевидный шаг, потому что любая оппозиционная партия будет стараться происходящий конфликт решить более мирным путем. Грубо говоря, они бы призывали к тому, что нужно договариваться с российской стороной», — пояснила она.

Ерчкова согласилась с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что такое решение Зеленского было ошибкой.

«Зеленский считает, что он до сих пор в кино. Все, что он делает сейчас, — это в принципе ошибка, которая приводит к расколу в политической структуре и среди людей. До тех пор, пока он не научится договариваться хотя бы с жителями и властями своей страны, он априори не сможет договориться с Россией», — сказала эксперт.

По ее мнению, сейчас поведение Зеленского можно сравнить с мнимым театром одного актера. Ерчкова отметила, что президент Украины считает, что он правит страной, хотя на самом деле загоняет Украину в рамки гуманитарной катастрофы и развала.

«И если еще буквально недели две он будет придерживаться такой позиции, то я боюсь, что Украины в принципе как страны может не стать», — заключила политолог.