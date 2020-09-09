Zeit: Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей

«То, что он все еще жив, говорят в Берлине, связано только с чередой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачам в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин», — сообщило издание.

По данным Zeit, среди членов правительства Германии никто не сомневается том, что за атакой на оппозиционера якобы стоят российские спецслужбы.

Издание пишет, что согласно заключению Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, Навальный был отравлен неизвестной ранее и наиболее опасной модификацией боевого отравляющего вещества класса «Новичок».

В Берлине подозревают, что яд могли подмешать Навальному в чай или нанести его на кромку чашки, из которой он пил.