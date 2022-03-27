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    27 марта 2022, 08:52

    «Здравствуй, неизвестный солдат!» Школьники написали письма российским военным

    Александр Иванов

    Российские военные получили письма от школьников. Они писали бойцам последнюю неделю.

    «Здравствуй, неизвестный солдат!» Школьники написали письма российским военным

    Одно из писем военнослужащие зачитали на камеру.

    «Здравствуй, неизвестный солдат российской армии. Я пишу это письмо, чтобы выразить свою благодарность и поддержать тебя. Во время военных действий ты переживаешь множество испытаний, но, несмотря на это, храбрость не покидает тебя. Надеюсь, наше поколение будет похоже на вас — настоящих защитников нашей Родины. Желаю тебе спокойной службы, справиться со всеми трудностями. Также я желаю тебе вернуться домой целым и невредимым. Помни, что тебя здесь ждут и любят, за вами Россия», — говорится в тексте письма.

    Ранее российский минометчик Никита спас из-под огня пожилого мужчину под Киевом. Молодой человек помог ему зафиксировать сломанные ноги. Тот в ответ поблагодарил солдата и вручил ему наручные часы.