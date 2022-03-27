«Здравствуй, неизвестный солдат!» Школьники написали письма российским военным

Российские военные получили письма от школьников. Они писали бойцам последнюю неделю.

Одно из писем военнослужащие зачитали на камеру.

«Здравствуй, неизвестный солдат российской армии. Я пишу это письмо, чтобы выразить свою благодарность и поддержать тебя. Во время военных действий ты переживаешь множество испытаний, но, несмотря на это, храбрость не покидает тебя. Надеюсь, наше поколение будет похоже на вас — настоящих защитников нашей Родины. Желаю тебе спокойной службы, справиться со всеми трудностями. Также я желаю тебе вернуться домой целым и невредимым. Помни, что тебя здесь ждут и любят, за вами Россия», — говорится в тексте письма.

Ранее российский минометчик Никита спас из-под огня пожилого мужчину под Киевом. Молодой человек помог ему зафиксировать сломанные ноги. Тот в ответ поблагодарил солдата и вручил ему наручные часы.