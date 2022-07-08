Леонид Рошаль рассказал о развитии здравоохранения Подмосковья

Власти Московской области делают все, чтобы повысить уровень здравоохранения в регионе. Однако работы еще много. В частности, нужно особое внимание уделять выпускникам медвузов. Об этом «360» заявил известный врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на конгрессе «Национальное здравоохранение 2022».

«При полном зале был проведен мозговой штурм — как сделать так, что в Московской области каждый житель был доволен здравоохранением. Немного сложная задача. Все понимают, Московская область занимает особое место, это крупнейшая область в России, но рядом с Москвой сложно», — сказал Рошаль.

Поэтому нужно сделать так, чтобы каждый получал достаточную помощь на месте.

Губернатор [Андрей Воробьев] лично, действительно не на словах, а на деле делает все возможное сейчас, чтобы здравоохранение в Московской области повысилось. Ведь те вложения, которые идут сегодня в здравоохранение Московской области, они не идут ни в какие сравнения с тем, что было раньше. Делается очень много, но надо много еще делать. Леонид Рошаль.

Рошаль подчеркнул, что нужно повышать квалификацию врачей.

«Надо, чтобы каждый житель Московской области, когда придет к врачу, получил бы все, что он хочет услышать от врача — хорошие рекомендации», — отметил он.

Также врач затронул вопрос, касающийся выпускников медицинских вузов.

«Не каждый из тех, кто оканчивает вуз, может сразу прийти к больному. Надо пройти аккредитацию, которую проводят не те, кто учит, а профессиональное сообщество. <…> Ему говорят: „Стоп, ты отучился два года, а теперь профсообщество должно посмотреть, можешь ли ты идти к больному, достаточно ли у тебя знаний и умений“. И сегодня до 10% тех, кто заканчивает учебные заведения, — мы ставим им заслон», — заключил он.