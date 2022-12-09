Общество 09 декабря 2022, 02:22 «Здравое зерно есть». Установку алкозамков в машины оценили в МВД Полковник Митрошин: у идеи оснастить машины противоалкогольными замками есть здравое зерно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин оценил инициативу оснастить автомобили противоалкогольными замками в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Здравое зерно в этой идее есть. Вот обратите внимание: ни одной стране мира, даже пока что по такому пути пройти не удалось», — сказал Митрошин.

Реклама

Он указал на большую финансовую нагрузку алкозамков, а на законодательном уровне такого рода решения «проходят всегда очень непросто».

Реклама

Митрошин сообщил, что такие замки уже достаточно активно используют в России. Активное применение наблюдается в сфере перевозок, где стоимость техники идет на сотни тысяч долларов.

«Они меньше всего заинтересованы в том, чтобы, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они на добровольной основе применяют достаточно активно», — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил устанавливать алкозамки на автомобилях сервисов каршеринга. По его мнению, такие меры помогут сократить количество ДТП.