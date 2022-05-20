Здоровый кишечник и прощание с Америкой. Россияне прислали сотни новых названий McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вернется в Россию под новым брендом. Новое название предложили выбрать жителям страны. 20 мая Минпромторг завершил прием предложений от населения. Об этом сообщило РИА ФАН.

Все присланные варианты отправили новому владельцу Александру Говору. Всего Минпромторг получил от россиян сотни вариантов. Среди них — «Гудбай Америка», «Здоровый кишечник» и «Сытый нищий». Дата оглашения окончательного варианта названия пока неизвестна.

Сам Говор ранее предлагал собственный вариант названия. Он хотел открыть российское подразделение McDonald’s под брендом «МакГовор».

Представители McDonald’s сообщили о приостановке деятельности в России в марте. Они связали свое решение с позицией по ситуации на Украине. В мае компания решила продать свое российское подразделение. Его выкупил текущий лицензиат Александр Говор. Ему принадлежат 25 ресторанов сети в семи городах Сибири.