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    20 мая 2022, 15:38

    Здоровый кишечник и прощание с Америкой. Россияне прислали сотни новых названий McDonald’s

    Минпромторг завершил сбор новых названий для McDonald’s

    Анна Усачева

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вернется в Россию под новым брендом. Новое название предложили выбрать жителям страны. 20 мая Минпромторг завершил прием предложений от населения. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Здоровый кишечник и прощание с Америкой. Россияне прислали сотни новых названий McDonald’s

    Все присланные варианты отправили новому владельцу Александру Говору. Всего Минпромторг получил от россиян сотни вариантов. Среди них — «Гудбай Америка», «Здоровый кишечник» и «Сытый нищий». Дата оглашения окончательного варианта названия пока неизвестна.

    Сам Говор ранее предлагал собственный вариант названия. Он хотел открыть российское подразделение McDonald’s под брендом «МакГовор».

    Представители McDonald’s сообщили о приостановке деятельности в России в марте. Они связали свое решение с позицией по ситуации на Украине. В мае компания решила продать свое российское подразделение. Его выкупил текущий лицензиат Александр Говор. Ему принадлежат 25 ресторанов сети в семи городах Сибири.