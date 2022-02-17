Терапевт Романенко назвала правила здоровой прогулки

Чтобы прогулки приносили пользу, их обязательно нужно проводить на свежем воздухе — в парках или на природе, а не в самом городе. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Я бы выделила два основных правила прогулки: гулять нужно на свежем воздухе — не вдоль магистралей — и делать это регулярно. Если вы не гуляли всю зиму, то нужно постепенно увеличивать продолжительность, начиная с 10-15 минут, и лучше, если это будет два-три выхода за день», — сказала Романенко.

Для прогулок лучше надевать теплую, но легкую одежду, которая не стесняет движений, а также удобную обувь с нескользящей подошвой.

Двигаться во время прогулки лучше побольше. Ведь чем активнее будут прогулки, тем больше они принесут пользы, добавила врач.

«Когда мы двигаемся, сокращаются мышцы, улучшается кровоснабжение, активизируется сердечная деятельность, улучшается дыхание, кровь насыщается кислородом», — отметила она.