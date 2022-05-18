«Здоровое Отечество» доставит хлеб жителям Донбасса

Общероссийская организация «Здоровое Отечество» поможет людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заниматься спортом. В числе тех, кому планирует помогать организация, будут и беженцы из ЛДНР.

Глава организации двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов рассказал, что участником движения может стать каждый человек в любом уголке нашей страны. Спорт — это личный выбор каждого. И тем, кто его выбрал — часто необходима помощь: с правильными тренировками, питанием, режимом сна и другими важными вещами.

Саитов отметил, что «Здоровое Отечество» только начинает свой путь.

«Мы только начинаем свою деятельность. Сначала организация называлась „Спорт и Отечество“, но мы решили расширить ее. У нас есть горячая линия по приему гуманитарной помощи, которую мы отправляем на Украину», — рассказал Саитов.

У организации появилась горячая линия по приему гуманитарной помощи, которую отправляют на Украину. Движение планирует также наладить поставки свежего хлеба в Мариуполь.

Основатель промоутерской компании Pravda Fighting Хетаг Цопанов заявил, что одной из первых инициатив общественной организации «Здоровое Отечество» стало налаживание поставки свежего хлеба в Мариуполь.

«В среднем 12 тысяч человек будут ежедневно обеспечены свежим и бесплатным хлебом. Уже найден хлебозавод, на который мы начнем поставлять сырье для выпечки хлеба и дальнейшей бесплатной раздачи его жителям Мариуполя», — заявил Цопанов.