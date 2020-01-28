Здоровье основателя WikiLeaks ухудшилось

«Очевидно, что состояние его здоровья ухудшается, к тому же нужно учитывать колоссальный стресс и эмоциональное потрясение. Неспособность как следует выстроить свою защиту, подготовка в таких ограниченных условиях только усугубляют дело», — заявила адвокат.

В декабре прошлого года стало известно, что Ассанж подвергается психологическим пыткам. Об этом рассказал спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он также сообщил, что заметил нарушение когнитивных способностей у основателя WikiLeaks, когда посещал его в мае.

RT напомнил, что слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесли с февраля на май.