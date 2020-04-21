«Здесь стали крепостью для нас квартиры». Рязанцы записали песню о борьбе с коронавирусом

В соцсетях появился клип на песню «Коронавирус в Рязани не пройдет». Неизвестный автор написал стихи о том, как город борется с заразой и почему она ему не страшна.

«Коронавирус в Рязани не пройдет. Не разнесется здесь он, как по миру. Все потому, что возвели редут. Здесь стали крепостью для нас квартиры», — поется в припеве песни.

Автор отметил, что Рязань — столица ВДВ. Кроме того, в городе живет сознательный народ, который поможет врачам победить коронавирус.

Столь патриотичный текст сопровождается нарезкой видео об обработке улиц и общественного транспорта, оперативной работе врачей.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре. Сейчас по всему миру вирус подхватили около 2,5 миллиона человек. Россия находится на 10-м месте по числу заразившихся. В Рязанской области больных COVID-19 316, причем только за сутки их число увеличилось на 27. В регионе нет погибших пациентов с этим диагнозом, зато девять человек выздоровели.

В Рязанской области для борьбы с коронавирусом ввели обязательную двухнедельную изоляцию для всех, кто прибывает к ним из других регионов или из-за рубежа. Кроме того, прибывшие должны сообщить о себе в администрацию района или городского округа.