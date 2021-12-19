«Здесь работают настоящие герои». Звёзды футбола сыграли в Норильске

Звёзды футбола приняли участие в фестивале, организованном в Норильске компанией «Норникель» и Российским футбольным союзом в рамках проекта «Наша смена», направленного на создание системы поиска и сопровождения футбольных талантов.

Норильск становится настоящим центром спортивной жизни страны. По инициативе президента «Норникеля» Владимира Потанина здесь ежегодно проходит благотворительный матч легенд мирового и отечественного хоккея. В Заполярье приезжают лидеры баскетбольного ЦСКА, а Кубок Арктики собирает звёзд мирового кёрлинга. И вот теперь в Норильске сыграли легенды российского футбола. Делегация звезд получилась внушительной: Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов.

Но перед непосредственно матчами и мастер-классами звезды футбола не могли упустить шанса познакомиться со спецификой Заполярья. Быстров, Сычев и Пименов посетили рудник «Комсомольский». Именитые футболисты не только оценили масштаб горных разработок, но и сами попробовали поработать на суперсовременной технике. «Нам удалось с Димой поработать, вбить и укрепить потолок сваями, — рассказал Владимир Быстров. — Причем на такой машине, которая стоит ого-го! Раньше она была одной-единственной в мире и только на этом руднике. Только недавно еще где-то появилась вторая. Очень крутая техника, все автоматизировано. И мы ей пытались вбить сваи. И кстати, нигде не накосячили! Ощущения бомбические. Не каждый день находишься по 500 метров под землей». Быстров настолько впечатлился, что даже забрал с собой на память кусок горной породы.

А в это же время легенды «Спартака» Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев побывали на Медном заводе, где производят катодную медь и техническую серу. Тихонов подметил интересную деталь: работники завода абсолютно адаптированы к новой коронавирусной реальности, поскольку респиратор всегда был обязательным для работы во многих цехах. «Чем больше узнаешь про то, чем занимаются люди, тем лучше понимаешь, какой это тяжелый труд, — подметил Тихонов. — Потому что, допустим, в некоторых цехах сложно дышать. И люди работают в респираторах по 7-8 часов. Это тяжелейший труд. Мы видели, как плавится, переливается металл, какие листочки получаются на выходе. Все это очень интересно, когда понимаешь, что за этим стоит».

Необычная роль досталась Андрею Аршавину. Он стал гостем программы «Совсем другое дело» медиакомпании «Северный город» и попробовал себя в роли водителя «БелАза». Насколько понравилась Андрею новая профессия — увидим уже совсем скоро.

Футбольный праздник принимал спортхолл «Айка», открывшийся в Норильске ровно год назад. За такой короткий срок уникальный спорткомплекс уже превратился в супер востребованную арену. Стоимость строительства, профинансированного «Норникелем», составила порядка 3,6 миллиарда рублей. В церемонии открытия фестиваля принял участие старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин.

«Все мы прекрасно знаем, какие непростые условия в Норильске для того, чтобы всего за два года построить объект мирового уровня, — заявил Уткин. — В стране найдется немного аналогов, которые соответствуют такой благородной идее. Я с удовольствием поздравляю всех пришедших на этот праздник большого футбола. И хотелось бы, чтобы этот фестиваль с легендами мирового футбола стал поводом норильчанам еще больше заниматься спортом. Компания «Норникель» всегда поддерживает массовые виды спорта и продолжает это делать. Пусть этот фестиваль с такими легендами станет праздником не только для норильчан, но и для всей страны».

Легенды провели мастер-классы для юных норильских футболистов, самым маленьким из которых едва исполнилось пять лет. А потом все звезды сыграли серию фановых матчей с жителями города. «Я рад, что получилось побывать в таком приключение. И людей порадовали, и сами получили эмоции незабываемые», — подытожил визит в Заполярье Дмитрий Сычёв.

Красивым завершением фестиваля стала акция «Поставь лайк «Айке». Футболисты подписали свои именные сердечки, которые положили начало будущей коллекции «лайков» от знаменитостей в стене славы. Зная, какое внимание «Норникель» уделяет развитию спорта, нет никаких сомнений, что очень скоро она заметно пополнится.