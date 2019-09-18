Коллектив пожарно-спасательной части № 201 отметил десятилетний юбилей. Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин вручил лучшим спасателям благодарственные письма от главы муниципалитета Сергея Юрова.

«Очень отрадно, когда в городе существует такая молодая, но очень серьезная часть. Каждый стоящий в строю — герой. Благодаря вашей усердной работе, сплоченным и оперативным выездам, а также профессионализму мы не допускаем чрезвычайных ситуаций в городе и срабатываем на опережение», — сказал Олег Бурлин.

Он добавил, что в 2019 году в Балашихе планируется открыть новое пожарное депо в микрорайоне Саввино.

Коллектив пожарно-спасательной части № 201 также поздравили заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, начальник управления материально-технического обеспечения Мособлпожспаса Евстафий Щербаков, представитель Российского союза спасателей Юрий Кудряшов и начальник части Игорь Туз.

Во время торжественного мероприятия ученики кадетского класса школы № 26 промаршировали с барабанами и исполнили песню о спасателях.

Пожарно-спасательная часть № 201 основана 1 сентября 2009 года и является самым большим подразделением балашихинского территориального управления Мособлпожспаса. Штат части включает 58 человек и шесть единиц спецтехники. За 10 лет работники части участвовали в тушении 2450 техногенных и лесных пожаров, ликвидации последствий 42 чрезвычайных ситуаций и спасении более 400 человек.