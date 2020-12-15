Зданиям в России будут присваивать категории пожарного риска

«МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска», — процитировала Зиничева «Парламентская газета».

По словам Зиничева, от степени опасности возгорания будет зависеть частота проверок. Так, раньше медицинские учреждения, образовательные организации, кинотеатры и ТЦ автоматически относились к одной группе риска. С начала грядущего года у каждого объекта появится своя группа.

Эксперты будут учитывать возможные негативные последствия пожара, а также добросовестность собственника.