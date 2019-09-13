Здания в Лобне украсят граффити. Жители сами выберут места

В Лобне стартовал конкурс идей для преображения города. Интересный проект «Лобня — город летчиков и стюардесс» реализуют по программе «100 городских лидеров».

Начался краудсорсинговый проект, который преобразит город, 4 сентября. Сейчас на краудплатформе 100gorodov.ru жители выбирают городские поверхности в микрорайонах города для тематических граффити на авиационную тематику.

Саму программу «100 городских лидеров» запустили в январе этого года. Благодаря ей получится повысить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов.

Лобня стала одним из финалистов отбора в крауд-акселератор программы АСИ «100 городских лидеров». Местные городские активисты предложили реализовать проект «Лобня — город летчиков и стюардесс».

Своей целью проект ставит создание сильного бренда города с узнаваемым «лицом» и яркими чертами вытекающим из его истории.

Первый этап отбора продлится до 4 октября. Каждый желающий может представить любое количество мест для граффити. При этом все варианты должны быть опубликованы отдельно, иметь подпись с адресом.

Жители смогут голосовать за предложенные места размещения граффити. По результатам голосования составят список финалистов из 10-15 поверхностей.

На втором этапе, профессионалы в сфере дизайна и брендинга из команды проекта оставят шорт-лист выбранных на голосовании городских пространств (5-7 вариантов мест размещения граффити).

Необходимую информацию можно узнать на сайте проекта.