Здания на набережной продали за 461 миллион рублей в Санкт-Петербурге

Здания находятся в «золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, то есть недалеко от Дворцовой площади, в 300 метрах от Невского проспекта. Однако проданный объект не считается памятником истории и культуры.

Заместитель генерального директора РАД Динара Усеинова подчеркнула, что это «эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта». По ее словам, в здании можно разместить гостиницу, апартаменты или офисы.

Общая площадь трех зданий — 4,1 тысячи квадратных метров. С ними завод приобрел и земельный участок на 2,4 тысячи квадратных метров. Сейчас объект не используются. Его состояние оценивают как неудовлетворительное.

По информации пресс-службы, в аукционе участвовали пять претендентов. Торги организовали на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.