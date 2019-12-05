  • Здания на набережной продали за 461 миллион рублей в Санкт-Петербурге

    05 декабря 2019, 19:05

    Ольга Ситникова

    Российский аукционный дом продал Октябрьскому электровагоноремонтному заводу комплекс из трех зданий на набережной Мойки. Стоимость приобретения составила 461 миллион рублей, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу РАД.

    Здания находятся в «золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, то есть недалеко от Дворцовой площади, в 300 метрах от Невского проспекта. Однако проданный объект не считается памятником истории и культуры.

    Заместитель генерального директора РАД Динара Усеинова подчеркнула, что это «эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта». По ее словам, в здании можно разместить гостиницу, апартаменты или офисы.

    Общая площадь трех зданий — 4,1 тысячи квадратных метров. С ними завод приобрел и земельный участок на 2,4 тысячи квадратных метров. Сейчас объект не используются. Его состояние оценивают как неудовлетворительное.

    По информации пресс-службы, в аукционе участвовали пять претендентов. Торги организовали на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online.