Общество 22 февраля 2023, 12:17 Здания из кокаина начали строить в Эквадоре

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В Эквадоре изъятый кокаин будут замешивать в бетон, из которого потом построят дома. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В Эквадоре скопилось так много изъятого кокаина, что его не успевают утилизировать обычным способом. Поэтому поступило предложение добавлять его в бетон.

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Брикеты упаковывают в герметичные контейнеры и измельчают. Сейчас около 350 тонн наркотиков используют для заливки фундамента при строительстве складского помещения.

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«Этот процесс дешевле, занимает меньше времени и не оказывает воздействия на окружающую среду», — сказал глава отдела по борьбе с наркотиками Эквадора Пабло Рамирес.