Здания бывшего завода «Ливиз» в Петербурге выставили на торги
Выставили на торги бывший ликеро-водочный завод «Ливиз» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на руководителя подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании ДОМ.РФ Николая Сароквашу.
По данным ИА «Невские новости», территория завода составляет 3,6 гектара. Недвижимость на ней занимает 33 тысячи квадратных метров. Сарокваша уточнил, что на месте завода появятся рестораны, офисы и жилые помещения.