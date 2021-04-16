Здание женского монастыря сгорело в Казахстане

Произошел пожар в Казахстане. Сгорело здание женского монастыря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт Павлодарской епархии РПЦ.

По данным сайта «Политика сегодня», никто не пострадал. Сам монастырь значительно обгорел. «Огонь полностью уничтожил старое здание монастыря 1953 года постройки, в котором находились храм в честь святых апостолов Петра и Павла, трапезная, библиотека и кельи», — говорится на сайте. Монахини попросили добровольцев оказать им помощь в восстановлении построек.