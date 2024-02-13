Общество 13 февраля 2024, 12:25 Здание в бывшей промзоне в Зеленограде приспособят для производства готовых блюд Бочкарев: производство готовых блюд появится в бывшей промзоне в Зеленограде Freepik

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Инвестор реконструирует один из домов на границе бывшей промзоны в Зеленограде в ближайшее время. Здание приспособят для производства готовых блюд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На земельном участке на улице Сосновая Аллея в ходе реконструкции одно из старых зданий приспособят к производству готовых блюд», — рассказал Бочкарев.

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что для осуществления проекта специально внесли изменения в текущие правила землепользования и застройки.

По ее словам, сейчас в мегаполисе стали чаще реализовывать проекты для создания производственных объектов. Это говорит о заинтересованности инвесторов во вложении денег. Именно поэтому устаревшие объекты получают современный внешний вид и новое назначение.

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