Здание на Прилукской улице в Петербурге восстановят после сноса

Здание на Прилукской улице, 28 в Санкт-Петербурге, снесенное застройщиком, восстановят в границах 1917 года. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил генеральный директор компании-застройщика Николай Ермаков.

Здание сочли аварийным, но изначально планировалось сохранить его и провести реконструкцию.

«При начале строительства оно начало разваливаться. Последующее техническое обследование показало, что аварийность увеличилась. В заключении говорилось, что здание необходимо разобрать во избежание несчастных случаев на строительной площадке», — сказал Ермаков.

Фундамент здания сохранен, после сноса его планируют отстроить заново.