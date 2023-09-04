04 сентября 2023, 18:14
Здание музыкальной школы отремонтировали в поселке Нижегородской области
Новое здание музыкальной школы открылось в рабочем поселке Тоншаево Нижегородской области после капитального ремонта. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В здании заменили сети водоснабжения, отопления, электроснабжения, на стенах установили звукоизоляционные плиты. В новом учреждении будут обучаться 80 детей, которые осваивают фортепиано и народные инструменты.
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Отмечается, что капитальный ремонт в музыкальной школе был запланирован в рамках нацпроекта «Культура», на эти цели выделили почти 32 миллиона рублей.
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