Здание кинотеатра «Октябрь» реконструируют в Пензе

По данным информагентства, начальная стоимость госконтракта составляет около шести с половиной миллионов рублей. Работы предполагается провести в один этап и завершить к середине декабря следующего года.

Отмечается, что проект реконструкции финансируется из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».