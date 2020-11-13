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    13 ноября 2020, 19:28

    Здание кинотеатра «Октябрь» реконструируют в Пензе

    Артур Блянихов

    В Пензе стартовал открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания, где находится кинотеатр «Октябрь». Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    По данным информагентства, начальная стоимость госконтракта составляет около шести с половиной миллионов рублей. Работы предполагается провести в один этап и завершить к середине декабря следующего года.

    Отмечается, что проект реконструкции финансируется из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».