Здание кинотеатра «Октябрь» реконструируют в Пензе
В Пензе стартовал открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания, где находится кинотеатр «Октябрь». Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, начальная стоимость госконтракта составляет около шести с половиной миллионов рублей. Работы предполагается провести в один этап и завершить к середине декабря следующего года.
Отмечается, что проект реконструкции финансируется из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».