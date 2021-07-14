Здание кинотеатра «Юность» отреставрируют в Самаре

Самарские власти намерены провести реконструкцию кинотеатра «Юность», передает «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

В городском департаменте строительства уточнили, что работы будут сделаны за бюджетный счет. После реконструкции в здании появится муниципальная школа искусств.

«Мы выступаем заказчиком проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра „Юность“. <…> В настоящий момент готовится заявка для установки ограждения на территории», — добавили в департаменте.