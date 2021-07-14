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    14 июля 2021, 18:10

    Здание кинотеатра «Юность» отреставрируют в Самаре

    Артур Блянихов

    Самарские власти намерены провести реконструкцию кинотеатра «Юность», передает «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

    В городском департаменте строительства уточнили, что работы будут сделаны за бюджетный счет. После реконструкции в здании появится муниципальная школа искусств.

    «Мы выступаем заказчиком проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра „Юность“. <…> В настоящий момент готовится заявка для установки ограждения на территории», — добавили в департаменте.