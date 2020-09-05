Здание и парк Северного речного вокзала открыли в Москве

«Реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка являются крупнейшим проектом создания качественной городской среды, который мы реализуем в 2020 году», — сказал руководитель столицы.

Работы в основном завершены. С 5 сентября здание вокзала и парк вновь принимают гостей, они будут «постепенно наполняться жизнью».

Открытие вокзала — подарок москвичам ко Дню города, отметил Собянин.

«Три года работы: взыскания, проектирование, обсуждение проектов реконструкции и восстановления [объекта] и т. д. И теперь можно сказать, что жемчужина города возвращена москвичам», — добавил мэр.

Специалисты отреставрировали здание вокзала, построенное в 1930-х годах. Реставраторы сохранили оригинальные элементы и детали интерьера, а утраченные детали восстановили по историческим образцам. Они также отремонтировали все 17 причалов.

Для комфорта пассажиров круизных теплоходов на территории оградили зону посадки и высадки. Помимо этого там обустроили зоны досмотра, доступные и для инвалидов.

После реставрации Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов за раз, а в сутки — до 24. Пропускная способность — более 1,5 миллиона пассажиров за сезон.

Для детей на набережной у вокзала установили уменьшенную копию Канала имени Москвы. Она представляет собой ручей со шлюзами и подсветкой, по нему ребята могут запускать кораблики.