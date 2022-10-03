Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе | 360°

Общество 03 октября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе

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Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе из-за банкротства собственника. Об этом сообщило АБН.

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По данным издания, здание выкупил Алексей Смолокуров, который является владельцем и генеральным директором ООО «Невская финансовая компания». Сумма сделки составила около 100 миллионов рублей.

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