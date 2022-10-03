Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе | 360°

Все новости

Эксклюзив

03 октября 2022, 14:18

Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье

Спецоперация

03 октября 2022, 14:15

Кремль ответил на критику военных Кадыровым

Реклама

Мир

03 октября 2022, 14:09

Литва решила выслать временного поверенного в делах России

Спецоперация

03 октября 2022, 14:09

«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками

Подмосковье

03 октября 2022, 14:08

Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье

Подмосковье

03 октября 2022, 14:04

Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году

Подмосковье

03 октября 2022, 14:02

Газ по президентской программе пришел еще в 11 населенных пунктов Подмосковья

Мир

03 октября 2022, 14:01

Лукашенко призвал «мобилизовать всех» на уборку картошки

Власть

03 октября 2022, 13:58

Комитет ГД рекомендовал ратифицировать договоры о принятии новых регионов в состав России

Общество

03 октября 2022, 13:44

Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе

Читать 360tv в

Здание бывшей фабрики игрушек в Пушкине продали на аукционе из-за банкротства собственника. Об этом сообщило АБН.

Реклама

По данным издания, здание выкупил Алексей Смолокуров, который является владельцем и генеральным директором ООО «Невская финансовая компания». Сумма сделки составила около 100 миллионов рублей.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама