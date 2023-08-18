Общество 18 августа 2023, 03:41 «Зажравшийся народ». Чиновница нахамила жителям, пожаловавшимся на мусор Курская чиновница оскорбила земляков из-за жалобы на мусор Pxhere

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Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства УГХ Курчатов Наталья Мальцева нахамила жителям в ответ на претензии о мусоре и качестве дорог, сообщил «Царьград». Впоследствии чиновница удалила комментарии и заявила, что ее неправильно поняли.

Спор разгорелся в одном из городских пабликов в соцсетях. Жители города пожаловались в комментариях на мусор во дворах и плохое состояние дорог. В ответных сообщениях чиновница заявила, что жители города сами виноваты в замусоренных дворах.

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«За всеми свиньями не наубираешься», — возмутилась Мальцева.

Кроме того, она грубо обвинила земляков в необоснованной критике.

«У нас в городе есть зажравшиеся люди, которые всегда будут всем не довольны, независимо от того, что вы сделаете», — написала чиновница.

Позже Мальцева удалила комментарии и заявила, что ее неправильно поняли.

В ноябре 2018 года олимпийская чемпионка Ольги Глацких, работавшая на тот момент директором департамента молодежной политики Свердловской области, заявила на встрече с молодежью, что государство им ничего не должно.

«Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала Глацких.

Уже на следующий день Ольгу Глацких отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Позже она сама подала в отставку.