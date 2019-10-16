Зажигать, как в 20. «Активное долголетие» увлекло подмосковных пенсионеров танцами и путешествиями

Большая социальная программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье. Сейчас в регионе проводят комплекс мероприятий — и это не только доплаты и льготы, а еще и различные развлекательные мероприятия для старшего поколения. И это уже работает.

Пенсионеры Подмосковья теперь предпочитают отдыхать вне дома. Благодаря программе «Активное долголетие» им доступны йога, бассейн, курсы компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, художественная гимнастика и многое другое. На сайте можно выбрать то, что по душе, и, пройдя регистрацию, отправиться на занятие. А еще можно записаться на экскурсию и посетить самые интересные места Московской области.

На занятиях по танцам пенсионерки разучивают разные па с таким энтузиазмом и задором, что оставаться в стороне просто невозможно. Танцевать приходят женщины разных возрастов. Например, Людмиле Киселевой 83 года. По ее словам, она активничает всю жизнь. И глядя на нее, можно сказать: «Глаза горят, душа поет!»

О проекте «Активное долголетие» пенсионерка узнала от подруг. Она долго стеснялась пойти на занятия танцами, поэтому сначала выбрала экскурсию в музейный комплекс «Новый Иерусалим».

В поездку Людмила Киселева отправилась в свой день рождения. Тогда группе активных пенсионеров удалось провести время в компании губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он не только поздравил женщину, но и преподнес подарок.

«Он лично поздравил меня с днем рождения и преподнес хороший подарок. А я решила заняться этим всерьез!» — поделилась ветеран труда, участница программы «Активное долголетие» Людмила Киселева.

Также глава региона в своем аккаунте в Instagram пригласил всех пенсионеров Подмосковья присоединиться к программе.

Занятия в местном доме культуры в Химках проходят регулярно, по расписанию. Многие женщины увлеклись танцами всерьез — кого-то, как говорится, связала музыка, а их проект «Активное долголетие».

«Людмила Михайловна часто к нам приходит. И, думаю, будет приходить еще чаще. Но участниками программы могут стать только люди после 55 лет», — отметила начальник химкинского управления социальной защиты населения Марина Табунова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам активных пенсионерок, в этой программе прекрасно все, кроме одного: дедушек не хватает. Поэтому приглашают джентльменов присоединиться к активной жизни.