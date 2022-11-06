Зажатый лифтом поводок чуть не убил собаку в Чебоксарах. Видео | 360°

Общество 06 ноября 2022, 19:26 Зажатый лифтом поводок чуть не убил собаку в Чебоксарах. Видео Mash: женщина забыла собаку на поводке в лифте freepik

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В Чебоксарах женщина с собакой, увлеченно болтавшая по телефону, вышла из лифта и не заметила, что питомец остался в кабине и его поводок зажало дверями. Когда кто-то вызвал лифт и он поехал, животное повисло на поводке и чудом не погибло. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по всему, единственное, шло спасло собаку, — слабый поводок. Он оборвался, и трагедии не произошло. Собака успешно покинула лифт, как только он открылся. Похоже, она не успела испугаться и даже не слишком спешила выбежать наружу.

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Год назад точно такая же ситуация произошла в столичной многоэтажке — лифт с забытым в нем псом поехал вверх, утягивая за собой поводок, и животное повисло на нем и чуть не задохнулось. К счастью, рядом оказался мужчина, который отстегнул поводок и спас пса, а вскоре его забрала хозяйка. Собака в итоге не пострадала. Видео с этим происшествием распространилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения.

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