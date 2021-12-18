Завышенные счета за воду могут стать причиной судебного разбирательства с УК
Юрист Цуканов: россияне могут подать в суд на УК из-за счетов на воду
Юрист Олег Цуканов рассказал, что из-за завышенных счетов на воду можно подавать в суд на управляющую компанию. Там можно доказать, что услуги потреблялись в меньшем объеме.
По данным «Мосленты», в суде проверят юридическое лицо, которое выставляет завышенные счета. Также эксперт рекомендовал постоянно проверять исправность приборов учета в доме.
Цуканов перечислил три возможные причины возникновения такой ситуации.
Во-первых, дело может быть в непроверенных приборах учета водопотребления и водоотведения. Во-вторых, если дом новый, управляющая компания может недобросовестно выполнять свои обязанности.
Кроме того, причина может быть в незаконных подключениях к системам дома.
«Кто-то за счет жителей пытается существенно сэкономить свои личные расходы», — пояснил Цуканов.
Ранее житель Москвы пожаловался на выставленный счет за воду, в котором стояла сумма 46 тысяч рублей. С этой проблемой столкнулись и другие жители жилого комплекса.