Завышенные счета за воду могут стать причиной судебного разбирательства с УК

Юрист Олег Цуканов рассказал, что из-за завышенных счетов на воду можно подавать в суд на управляющую компанию. Там можно доказать, что услуги потреблялись в меньшем объеме.

По данным «Мосленты», в суде проверят юридическое лицо, которое выставляет завышенные счета. Также эксперт рекомендовал постоянно проверять исправность приборов учета в доме.

Цуканов перечислил три возможные причины возникновения такой ситуации.

Во-первых, дело может быть в непроверенных приборах учета водопотребления и водоотведения. Во-вторых, если дом новый, управляющая компания может недобросовестно выполнять свои обязанности.

Кроме того, причина может быть в незаконных подключениях к системам дома.

«Кто-то за счет жителей пытается существенно сэкономить свои личные расходы», — пояснил Цуканов.

Ранее житель Москвы пожаловался на выставленный счет за воду, в котором стояла сумма 46 тысяч рублей. С этой проблемой столкнулись и другие жители жилого комплекса.