Завозные штаммы коронавируса обнаружили в Пермском крае

В Пермском крае обнаружили новые завозные штаммы коронавируса. Об этом сообщили представители местного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в марте–апреле в регионе было выявлено 14 случаев британского и один случай южноафриканского штамма. Эти виды еще не полностью изучены учеными.

«На сегодня ситуация стабилизировалась. Чтобы не допустить роста, необходимо проводить вакцинацию и строго соблюдать ограничительные меры, в том числе обязательно использовать маски в общественных местах», — передал сайт правительства Пермского края слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Виталия Костарева.

Он пояснил, что британский и южноафриканский штаммы определяются при дополнительных лабораторных исследованиях.

Во вторник, 20 апреля, на заседании оперштаба было принято решение продлить в регионе до 23 мая действие ограничительных мер.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса. Это мутации, которые не свойственны уже известным за рубежом штаммам.